1 Das Lahrer Polizeirevier hat knapp 100 Polizisten, die vielfältige Aufgaben wahrnehmen. Foto: Schabel

Der Anstieg der Kriminalität in Lahr fällt im Vergleich zu anderen Städten moderat aus. Sorge bereitet aber die Tatsache, dass die Gewalt gegen Beamte im Dienst zunimmt.









In den vergangenen Tagen hatte der deutschlandweite Anstieg der Straftaten, vor allem der Gewaltdelikte und der hohe Anteil ausländischer Tatverdächtiger, für große Diskussionen gesorgt. Seit Mittwoch ist nun bekannt, wie es damit in Lahr aussieht – nämlich nicht so dramatisch wie andernorts. Die Zahl aller Straftaten in der Stadt ist im Vorjahr um 1,5 Prozent auf 3292 angewachsen – baden-württembergweit ist der Anstieg mit 8,1 Prozent aber weit deutlicher ausgefallen. 41 Prozent der Tatverdächtigen in Lahr waren Ausländer, während ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung der Stadt 21 Prozent beträgt. In andern Städten, etwa Offenburg oder Freiburg, ist der Anteil nicht-deutscher Tatverdächtiger aber deutlich größer. Deshalb war die Ausländerkriminalität auch kein besonderes Thema bei der Vorstellung der Lahrer Kriminalitätsstatistik. Bei dem Problem werde aber nichts unter der Decke gehalten, betonte OB Markus Ibert, der an der Präsentation der Zahlen im Polizeirevier teilnahm.