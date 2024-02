Kriminalität: Zwei Tote nach Messerangriff: mutmaßlicher Täter stellt sich

1 Polizisten stehen in der nähe des Tatorts in Billstedt, an dem zwei Männer durch einen Messerangriff tödlich verletzt worden sind. Foto: Steven Hutchings/dpa

Nach einem eskalierten Streit zwischen drei Männern in Billstedt, sind zwei von ihnen tot aufgefunden worden. Nun hat sich der mutmaßliche Täter gestellt.









Hamburg - Einen Tag nach dem Messerangriff mit zwei Toten in Hamburg hat sich der mutmaßliche Täter gestellt. Der 32 Jahre alte Mann sei am Vormittag zum Polizeikommissariat 42 in Billstedt gekommen und daraufhin vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei mit. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen werde er ins Untersuchungsgefängnis gebracht.