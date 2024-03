Kriminalität: Tödliche Schüsse in Bielefeld - Ermittlungen dauern an

Tödliche Schüsse in Bielefeld - Ermittlungen dauern an

1 Bei dem Toten handelt es sich um einen Bielefelder mit kosovarischer Staatsangehörigkeit. Foto: J. Jürgenpott/Die Blaulichtreporterin/dpa

Nach tödlichen Schüssen im Bielefelder Zentrum sind viele Fragen offen - auch, ob der oder die Täter noch auf der Flucht sind.









Bielefeld - Nach dem Tod eines 38-Jährigen durch Schüsse in Bielefeld gehen die Ermittlungen heute weiter. Zu der Frage, ob der oder die Täter noch flüchtig seien, äußerte sich die Polizei am frühen Morgen nicht. Staatsanwaltschaft und Polizei hatten am späten Abend gemeinsam mitgeteilt, dass der oder die Täter flüchtig seien. Ob die Schüsse von einem oder mehreren Tätern abgefeuert wurden, war bislang unklar.