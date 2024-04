1 Die Täter seien über das Dach des Geldspeichers in das Gebäude gelangt. Foto: Richard Vogel/AP

Die Polizei in Kalifornien steht vor gleich mehreren Rätseln: Wie konnten Verbrecher in ein Depot gelangen und unbemerkt rund 30 Millionen Dollar stehlen? Kenner sind überzeugt: Profis waren am Werk.









Link kopiert



Los Angeles - Bei einem filmreifen Einbruch in einen Geldspeicher nahe Los Angeles haben Diebe bis zu 30 Millionen Dollar (knapp 28 Millionen Euro) Bargeld erbeutet. Zu dem spektakulären Coup kam es am Ostersonntag in einem Flachbau in Sylmar im San Fernando Valley (US-Bundesstaat Kalifornien), wo Bargeld von Unternehmen aus der Region aufbewahrt wird, wie die Polizei mitteilte.