Kriminalität: 22-Jähriger dringt bewaffnet in Schule bei Berlin ein

22-Jähriger dringt bewaffnet in Schule bei Berlin ein

1 Amokalarm: Speziell ausgebildete Einsatzkräfte durchsuchten das Schulgebäude. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Ein junger Mann betritt am Freitagmorgen mit einem Messer und einer Schreckschusswaffe eine Schule in Brandenburg. Ein Beschäftigter ruft die Polizei offenkundig noch rechtzeitig herbei.









Link kopiert



Petershagen - Ein mit einem Messer und einer Schreckschusswaffe bewaffneter 22-Jähriger ist am Freitagmorgen in eine Schule in Petershagen bei Berlin eingedrungen. Die Polizei nahm den Mann kurz darauf fest, wie ein Sprecher der Brandenburger Polizei berichtete. Demnach verletzten sich dabei sowohl der Angreifer als auch ein Polizist leicht.