Krieg in Nahost

1 Israelische Angehörige von Hamas-Geiseln werfen Zettel mit Fotos der Verschleppten aus einem Heißluftballon in Berlin-Mitte. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Ein halbes Jahr sind die aus Israel entführten Geiseln in der Gewalt der Hamas und anderer Terroristen im Gazastreifen. Angehörige richten einen verzweifelten Appell an Deutschland.









Link kopiert



Berlin - Mit einer spektakulären Flugblattaktion in Berlin haben Angehörige der von der Terrororganisation Hamas verschleppten israelischen Geiseln an das Schicksal ihrer Lieben erinnert: Von einem Aussichtsballon in der Mitte der Hauptstadt warfen sie aus 150 Metern Höhe Hunderte Bilder der Geiseln ab mit der Forderung "Bringt sie nach Hause".