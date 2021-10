2 Das frisch gewählte Vorstandsteam der Kreisverkehrswacht. Foto: Effenberger

Versammlung: Kreisverkehrswacht bemängelt Verhalten nach Lockdown / Neuer Übungsplatz entsteht















Kreis Rottweil. Im Laufe des Jahres 2022 soll es so weit sein. Die Kreisverkehrswacht sieht der Fertigstellung des neuen Verkehrsübungsplatzes entgegen. Dies wurde anlässlich der Hauptversammlung in der Zimmerner Halle bekannt.

"Hausherrin" Bürgermeisterin Carmen Merz, der FDP-Landtagsabgeordnete Daniel Karrais, Landrat Wolf-Rüdiger Michel, Bürgermeister Christian Ruf und der Leiter des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Konstanz, Erster Polizeihauptkommissar Michael Ilg, würdigten die Arbeit der Kreisverkehrswacht Rottweil. Sie hoben vor allem die Bedeutung der Verkehrssicherheitsarbeit und die engagierte und professionelle Herangehensweise hervor und stellten die Rolle der Kreisverkehrswacht als wichtiger Partner anderer Institutionen dar.

Das Jahr 2019 beschrieb der Vorsitzende Artur Rieger als normales Vereinsjahr mit vielen Aktivitäten. Ausgebremst sei der Verein 2020 durch Corona geworden. Rückblickend verwies Rieger auf den Rückgang der Unfallzahlen insgesamt, zu dem auch die Coronamaßnahmen und die damit einhergehende rückläufige Mobilität beigetragen habe. Ausnahme sei die Entwicklung der Unfallzahlen bei den Pedelecfahrern gewesen, die um rund 170 Prozent im vergangenen Jahr angestiegen seien. Auch dies eine Folge von Corona, weil viele Menschen in ihrer Freizeit auf das Fahrrad gesetzt hätten.

Kritisch beleuchtete Rieger das Verhalten der Verkehrsteilnehmer insgesamt und im Besonderen nach Beendigung des Lockdowns. Die Akzeptanz zur Einhaltung der einfachsten Grundregeln im Verkehr gehe zurück und man könne eine gewisse Rücksichtslosigkeit "als Zeichen grenzenloser Freiheit" erkennen. Deshalb appellierte er mit dem Motto "Verkehrssicherheit beginnt im Kopf" an alle für mehr Rücksicht im Straßenverkehr. Abschließend bedankte er sich bei allen Partnern, die die Kreisverkehrswacht in ihrem Bemühen um mehr Verkehrssicherheit unterstützen würden.

Corona lässt weniger Traning zu

Die Aktivitäten des Vereins stellte Geschäftsführer Daniel Geigis dar, wobei die Auswirkungen von Corona deutlich wurden. So konnten 2020 nur 35 Sicherheitstrainings mit 319 Teilnehmern durchgeführt werden. 2019 waren es 125 Trainings mit 1356 Teilnehmern. Die Moderatoren beschulten neben Autofahrern auch Motorrad- und Lastwagenfahrer sowie Fahrer von Einsatzfahrzeugen von Feuerwehr, Polizei und DRK.

Auch die Jugendverkehrsschule war 2020 deutlich weniger frequentiert. Absolvierten 2019 noch 1340 Schüler die Radfahrprüfung, waren es im Coronajahr 2020 nur noch rund 500. Daneben gab es 2019 weitere Aktionen an Schulen, bei Gewerbeschauen und anderen Veranstaltungen durch ehrenamtliche Mitarbeiter. 2020 lag dieses Tätigkeitsfeld brach. Der Überschlagsimulators der Verkehrswacht musste 2020 in der Garage bleiben. Daniel Geigis zeigte sich aber optimistisch, dass man 2022 wieder auf das alte Aktivitätsniveau zurückkehren könne.

Von zufriedenstellenden Finanzen berichtete Schatzmeister Hans-Dieter Wölk. Von den Rechnungsprüfern Achim Belser und Sonja Geigis wurde ihm einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Bei den Wahlen wurden Artur Rieger als Vorsitzender und Ulrich Effenberger als zweiter Vorsitzender ebenso in ihren Ämtern bestätigt wie Daniel Geigis als Geschäftsführer und Hans-Dieter Wölk als Schatzmeister. Georg Rieker, Manfred Rathgeb und Udo Ditrich stellten sich erneut als Beisitzer zur Verfügung und wurden ebenfalls einstimmig gewählt. Neu als Beisitzer wurde Christoph Steilner gewählt. Sonja Geigis ist weitere vier Jahre Rechnungsprüferin.

Positive Signale in Richtung des neuen Verkehrsübungsplatzes gab der Geschäftsführer der BauUnion, Moritz Köhle. Die Planungen sehen vor, dass im Laufe des Jahres 2022 die Fahrbahn- und Gleitbeläge und die Bewässerungs- und Steuerungstechnik in die jetzt aufgefüllte Fläche eingebaut werden wird. Diese Arbeiten sollen in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden und der Platz dann betriebsbereit sein und der Verkehrswacht für ihre speziell für Lkw-Fahrer erweiterten Trainings zur Verfügung gestellt werden.

Im Rahmen der Versammlung zeichnete der Vorsitzende Artur Rieger Jürgen Mansperger für 30 Jahre Mitgliedschaft in der Kreisverkehrswacht Rottweil aus. Dieter Bodmer, Jose Garcia und Hans Keller wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Hermann Hirt für 20 Jahre.