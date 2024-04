1 In Wittenweier waren Familien, Kleingruppen und 15 Pfardfinder bereits tätig. Alles in allem waren dort 58 Menschen im Kampf gegen den Müll dabei. Foto: Initiative

In den Ortsteilen läuft seit Wochen die Putzete, die von der Initiative „Schwanau bleib(t) sauber!“ organisiert wurde. Groß ist die Beteiligung – groß aber auch die Menge an Müll, die gefunden wird. Auch am Wochenende sind wieder Aktionen geplant.









Seit Wochen wird in Schwanau gemeinsam „aufgeräumt“. Zur Putzete eingeladen hat die Initiative „Schwanau bleib(t) sauber!“, die es sich – nicht nur zur Ortenauer Kreisputzete – auf die Fahne geschrieben hat, ein sauberes Schwanau zu schaffen und dabei aktiv Umweltschutz zu betreiben. „Wir hoffen, dass immer mehr Leute Müll sammeln und erst recht Müll vermeiden“, sagt Initiator Hubert Wetterer. Dass die Gruppe damit Erfolg hat, zeige sich auch an den Teilnehmerzahlen, die über die Jahre hinweg deutlich gestiegen sind. Waren es 2015 noch 20 Helfer, haben sich 2018 bereits 240 Menschen beteiligt. Im vergangenen Jahr 2023 hat es sogar 463 Schwanauer gepackt und sie sind gemeinsam auf Müllsuche gegangen. „Die Steigerung war möglich, weil sich inzwischen auch Kindergartengruppen und Schulklassen beteiligen“, erklärte Wetterer. Und das wolle er im Gespräch mit unserer Redaktion auch nochmals positiv betonen, denn in diesem Jahr haben sich erstmals alle Schwanauer Kindergärten angemeldet – einer habe wetterbedingt dann absagen müssen. Außerdem ist in diesem Jahr die Bärbel-von-Ottenheim-Schule mit drei Klassen dabei und auch auf die Vereine in den jeweiligen Ortsteilen Schwanaus sei Verlass – „wir freuen uns sehr, dass der TuS Nonnenweier und der TuS Ottenheim sich mit Gruppen beteiligen, ebenso die Jugendfeuerwehr, der VdAN Ottenheim, der Angelsportverein Nonnenweier, die Pfadfinder, die Jugendfeuerwehr, die Ettenheimer Kanuten (am Rheinufer) und auch die CDU Schwanau.“