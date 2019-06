Kreis Rottweil Viele Missstände in öffentlichen Einrichtungen

Im April habe man in der Wittumschule an drei Punkten, in der Gustav-Werner-Schule an fünf gemessen. In Schramberg lagen die Werte zwischen 28,8 und 49,7 Mikrogramm pro Kubikmeter, in Rottweil zwischen 23,3 und 41,7. Der in Deutschland gültige Vorsorgewert ist 100 Mikrogramm pro Kubikmeter.