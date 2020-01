Kreis Rottweil Unfälle im Schneetreiben verursachen Blechschäden

Tanklastzug rutscht auf Verkehrsinsel

Im Dornhaner Stadtteil Marschalkenzimmern rutschte bereits am Dienstagnachmittag ein 18-Jähriger mit seiner B-Klasse beim Abbiegen in die Oberndorfer Straße gegen den entgegenkommenden Golf einer 52-Jährigen. Er hatte die fehlende Griffigkeit auf Schneematsch unterschätzt.

Ebenfalls glimpflich ging die Rutschpartie eines Tankzuges in der vergangenen Nacht um 2 Uhr in Zimmern ob Rottweil aus. Der 45-jährige Fahrer des Actros kam in der Flözlinger Straße im Kreisverkehr ins Rutschen und landete auf einer Verkehrsinsel. Aufgrund der glatten Straße konnte der mit 30.000 Liter Super- und Dieselkraftstoff beladene Sattelzug erst seine Fahrt fortsetzen, nachdem die Straßenmeisterei die Örtlichkeit abgestreut hatte.