Kreis Rottweil Schüler von Leibniz-Gymnasium mit Corona infiziert

Kreis Rottweil - Ein Schüler des Leibniz-Gymnasiums in Rottweil ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Darüber informieren das Gesundheitsamt im Landkreis Rottweil und die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Der Schüler befinde sich in häuslicher Quarantäne, seine Mitschüler und möglicherweise betroffene Lehrer würden am Dienstag ebenfalls getestet. Der Betroffene besucht die Klassenstufe fünf, ist auf Nachfrage zu erfahren.