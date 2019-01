Kreis Rottweil Schnee bremst Müllabfuhr aus

Es wäre aber auch zu schön gewesen: Mit der Umstellung der Abfuhrrouten und Bezirke zum 1. Januar wollte Alba für reibungslosere Abläufe sorgen. Viele Bürger, die die neuen Abfallkalender genau studierten und ihren Müll pünktlich an die Straße stellten, wurden jedoch enttäuscht. In weiten Teilen des Kreisgebiets blieben Restmüll-, Bio- und Papiertonnen stehen, auch Berge von Gelben Säcken türmten sich in dieser Woche tagelang zwischen den Schneebergen am Straßenrand.

Laut Alba ist jedoch nicht die Umstellung auf die neuen Abfuhrrouten das Problem, sondern eben der Schnee. Die Straßen seien nicht alle für die schweren Sammel-Lkw mit rund 26 Tonnen befahrbar gewesen. "Vereinzelt kamen in den Wohngebieten starke Vereisungen der Fahrbahn hinzu, die eine Abfuhr zudem erschwerten. Um Personen und Sachschäden zu vermeiden, wurden daher einzelne Gebiete nicht zum ursprünglich geplanten Zeitpunkt abgefahren", erklärt Hannes Oesterle, Geschäftsführer der Alba Süd GmbH & Co. KG. Die aufgetretenen Verzögerungen seien "ausnahmslos" den Wetterbedingungen geschuldet und hätten trotz zeitlichen Reserven in den Tourenplänen sowie zusätzlicher Fahrzeuge nicht vollumfänglich aufgefangen werden können. "Grundsätzlich möchten wir um Verständnis dafür werben, dass die Sicherheit Vorrang hat", sagt Oesterle.

Sollten sich die Wetterbedingungen nicht maßgeblich verschlechtern, gehe man davon aus, dass ab nächster Woche alle Gebiete wieder zum geplanten Zeitpunkt angefahren werden können.