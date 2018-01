Kreis Rottweil Mann rammt Bekanntem Grillgabel in Kopf

Der Mann steht nun wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Dem Mann wird vorgeworfen, in der Nacht vom 7. auf den 8. Juli 2017 sein Opfer mit einer Grillgabel mindestens zweimal in den Kopf gestochen zu haben, so die Anklage. Das Opfer blutete so stark, dass die Verletzung lebensbedrohlich war, teilt das Gericht mit.

Der Angeklagte lebte zur Tatzeit mit seiner Frau und seinen Kindern in einer Asylbewerberunterkunft im Landkreis Tuttlingen.

Die Tat resultierte aus einem Streit zwischen einem Kind des Angeklagten und einem Kind des Opfers. Dabei soll auch die Ehefrau des Angeklagten beleidigt worden sein.