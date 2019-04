Kreis Rottweil Einbrecher wüten in Vereinsheimen

In Bösingen kletterten die Täter auf das Dach des an der Straße nach Beffendorf gelegenen Sportheims und hebelten ein Dachfenster auf. Nach dem Einstieg in das Gebäude durchsuchten sie alle Räume, teilt die Polizei mit. Die Gauner entwendeten Bargeld, ein Fernsehgerät, Getränke und Süßigkeiten.

In Beffendorf, wo das Vereinsgelände an dieselbe Straße angrenzt, gingen die Einbrecher gewalttätiger vor. Zuerst brachen sie mit Werkzeugeinsatz die Eingangstür zum Sporthaus auf. Da die Tür vom Treppenhaus in die Vereinsgaststätte ebenfalls verschlossen war, wurde sie mit Gewalt geöffnet. Die Eindringlinge suchten nach Bargeld. Sie fanden einen Geldbeutel und zwei Sparschweine.

Wie schon in Bösingen hatten wohl auch die Beffendorfer Täter Lust auf Süßes, weshalb sie Lutscher und mehrere Packungen Fruchtgummi mitgehen ließen. Der Sachschaden war mit mindestens 8000 Euro erheblich. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus und sucht nach Zeugen. Hinweise an die Polizei Rottweil (Telefon 0741/47 70) oder die Polizei in Oberndorf (Telefon 07423/8 10 10).