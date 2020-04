Kreis Rottweil Corona-Krise: Tierheim-Mitarbeiter müssen Müll einsammeln

Die Gelben Säcke seien Dauerbrennerthema, seit das Tierheim die Gelbe Tonne, die bis 2019 in Betrieb war, nicht mehr benutzen darf. Darin waren die Plastikabfälle und leeren Futterdosen sicher verstaut, sagt Hermus. "Es hieß aber dann, das neue Fahrzeug könne den Behälter nicht mehr aufnehmen."

Bei den schnell reißbaren Gelben Säcken achte man nun extra darauf, sie erst am Montagmorgen, dem Tag der Abholung, herauszustellen. Allerdings könne man von den Mitarbeiterin nicht verlangen, sie jeden Abend wieder hineinzustellen, bis die Abholung endlich erfolgt, ärgert sich Hermus.

Am Montag sei der Abholtermin gewesen, am Mittwoch hätte man bei Alba angerufen. Doch die Säcke wurden nicht geholt – am nächsten Morgen war das Müllchaos im Hof perfekt. Den Unrat hätten die Mitarbeiter mühsam eingesammelt und in stabilere blaue Müllsäcke verpackt. Als das Entsorgungsunternehmen dann kam, hätten die Mitarbeiter diese Säcke aber nicht mitgenommen, so Hermus. Er habe daraufhin den Einsatzleiter angerufen, dieser habe versichert, er schicke noch mal jemand, um das Tierheim vom Plastikmüll zu erlösen. Am Freitagmorgen war das wieder nicht der Fall. Und wieder gab es aufgerissene Säcke.

Einschränkungen im Bereich der Abfallwirtschaft wegen Corona

Derzeit arbeiten laut Günther Hermus immer nur zwei Mitarbeiter gleichzeitig im Tierheim, um die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Die Belastung sei groß – deshalb würden sich die Mitarbeiter freuen, wenn es beim nächsten Mal mit der Abholung der Gelben Säcke wieder besser klappt.

Allerdings: Von Seiten des Landratsamts war schon vor Wochen erklärt worden, dass es auch im Bereich der Abfallwirtschaft aufgrund der Corona-Pandemie zu Einschränkungen kommen könne. Die für Mai geplante Mitgliederversammlung des Tierschutzvereins Rottweil wird in den Herbst verschoben, die Beitragsabbuchung erfolgt im Mai dennoch planmäßig, informiert der Verein.