Kreis Rottweil Animal Hoarding: 160 Tiere beschlagnahmt

Ein Fall dieses Ausmaßes ist Jörg Hauser, dem Leiter des Veterinär- und Verbraucherschutzamtes am Landratsamt, noch nicht untergekommen. Auch landesweit ist so etwas Gravierendes wohl noch nicht vorgefallen. In dieser Woche mussten er und seine Mitarbeiter an die 160 Tiere beschlagnahmen, weil sie nicht artgerecht gehalten wurden. Die letzten am Freitag. Eine Familie allein hatte sie in Wohnhäusern in Rottweil und Zimmern-Stetten gesammelt. Darunter Schafe und Ziegen und mehr als 100 Katzen.

Die Familie ist dem Amt nicht unbekannt. Sie erhielt in der Vergangenheit Auflagen zur Tierhaltung. Man habe damit versucht, die Anzahl der Tiere zu beschränken. Bei einer Kontrolle, so Hauser, habe sich herausgestellt, dass die Familie sich an die behördlichen Vorgaben nicht gehalten habe. Die Familie versuchte offensichtlich auch mit Tricks, die Behörden zu täuschen. Die Familie war nicht erreichbar und habe nicht reagiert. Der Zutritt zu den Wohnungen wurde nicht ermöglicht. Zudem sei vorgegeben worden, keine Katzen mehr zu halten. Um sich Zutritt zu den Wohnungen zu verschaffen, wurde ein Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Dieser wurde in dieser Woche, am Dienstag und am Freitag, mithilfe der Polizei vollstreckt. Von üblen Zuständen spricht die Polizei auf Anfrage des Schwarzwälder Boten.

Laut Hauser war das Haus bis unters Dach mit Tieren voll. "Sie wurden alles andere als tiergerecht gehalten." Man sei froh, zum jetzigen Zeitpunkt eingeschritten zu sein. So war noch keines der Tiere verendet. Die Tiere hätten zu fressen bekommen, man habe Futtersäcke vorgefunden.