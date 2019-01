Kreis Rottweil Ärger über volle Mülltonnen geht weiter

Immer wieder gehen Anrufe bei uns in der Redaktion ein, in denen Bürger uns ihre vergessenen Tonnen melden und ihrem Ärger über die Probleme mit der Müllentsorgung Luft machen. So wartet man in der Zollernstraße in Rottweil seit mittlerweile einer Woche vergeblich auf die Abfuhr. "Winter mit viel Schnee hat es früher auch schon gegeben, aber so was noch nie", so eine Anwohnerin.

Ein anderer Anwohner berichtet, dass ihm das Landratsamt zwischenzeitlich immerhin rote Zusatz-Müllbeutel zugeschickt habe. Wenn es morgen wieder nicht mit der Abholung klappt, solle er sich erneut melden, hieß es. In Sulz gesellen sich zu den vollen Restmüllbehältern, die seit mehr als einer Woche stehen, nun auch noch die Biomüllbehältnisse dazu. Probleme machen weiterhin Gelbe Säcke, die durch die lange Liegezeit im Freien mittlerweile zunehmend zerreißen und ihren unschönen Inhalt verlieren. Alba hatte am Montag erklärt, dass man weiter mit Hochdruck daran arbeite, ausgefallene Touren nachzuholen, aber noch keine "Entwarnung" geben könne.