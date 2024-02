Kreis Reutlingen: 18-jähriger Autofahrer stirbt zwei Tage nach Unfall bei Engstingen

1 Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall bereits am Donnerstag. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie/IMAGO

Ein 18 Jahre alter Autofahrer stirbt infolge eines Unfalls einige Tage später im Krankenhaus. Das Fahrzeug war in zwei Teile gerissen worden.









Ein 18 Jahre alter Autofahrer ist zwei Tage nach einem Unfall auf der Bundesstraße 312 bei Engstingen (Landkreis Reutlingen) seinen Verletzungen erlegen. Er starb am Samstagmittag, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Wagen des Mannes war am späten Donnerstagabend nach einem Überholmanöver von der Straße abgekommen und seitlich gegen einen Baum geprallt.