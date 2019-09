Kreis Freudenstadt Zahl der Arbeitsplätze im Gastgewerbe steigt

Es gebe Fakten, die gegen die NGG-Behauptungen sprächen: So habe das Gastgewerbe in Baden-Württemberg die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze seit 2010 von 100.000 auf aktuell 132.000 gesteigert. "Ein Plus, das klar für die Attraktivität der Arbeitsplätze im Gastgewerbe spricht", so Gaiser. Diese lässt sich auch an der Entwicklung im Kreis Freudenstadt ablesen: Hier sei die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze im Gastgewerbe im selben Zeitraum von 2502 auf 2843 gestiegen, jeweils zum Stichtag 30. Juni.