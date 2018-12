Kreis Freudenstadt Winter fordert mehrere Unfälle

Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Das DRK brachte sie ins Krankenhaus. An dem älteren Opel entstand ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Unfall ereignete sich gegen 32.20 Uhr rund 100 Meter vor der Einmündung Wittlensweiler.

In der selben Nacht kam ein 31-Jähriger mit seinem Auto auf der L404, Höhe Abfahrt Durrweiler, von der glatten Straße ab. Das Auto prallte gegen drei Schneeleitstangen. Der 31-Jährige wurde leicht verletzt. Am BMW entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Am frühen Dienstagmorgen kam es dann zu einem dritten Unfall: In Oberwaldach verlor eine 23-Jährige auf der glatten Straße ebenfalls die Kontrolle über ihr Auto. Kurz nach dem Ortseingang kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Audi einer 33-Jährigen. Beide Frauen wurden leicht verletzt. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt 8000 Euro.