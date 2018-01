Kreis Freudenstadt Timm Kern: Landesstraßen verlottern

Wenn die Grünen schon den Schwerpunkt auf Straßensanierungen legten, dann müsse sich das auch bei den Investitionen zeigen. Aber den Ankündigungen würden keine Taten folgen. Auf die Frage, welche Priorisierung die Landesregierung für Straßenbauprojekte aus dem Bundesverkehrswegeplan vornehme, antwortete Hermann: "Die für den 28. November 2017 geplante Straßenbaukonferenz wurde verschoben." Kern kritisiert den Stil der Antwort und die fehlende Begründung der Absage. Er fordere Klarheit und Planungssicherheit für die beteiligten Gemeinden und Behörden. Die Straßenbaukonferenz müsse schnellstmöglich nachgeholt und die Investitionsmittel für den Landkreis deutlich erhöht werden, so der FDP-Abgeordnete. Der Landkreis brauche "weniger Ankündigungen und mehr Landesmittel, um die Verkehrsadern fit zu machen". Laut Verkehrsministerium liege die Durchschnittsnote landesweit bei 3,4, was den Zustand der Straßen betreffe. Im Kreis Freudenstadt liege sie bei 3,6. Laut Erfassung des Jahres 2016 wurden im Landkreis 18 Prozent aller Landesstraßen als schlecht im Zustand eingestuft, 30 Prozent sogar als "sehr schlecht".

In diesem Jahr will das Land 550 000 Euro in die Sanierung der Neckar- und Bahnbrücke Dettingen investieren, ferner 400 000 Euro in die Ortsdurchfahrt Grüntal, 200 000 Euro in die Ortsdurchfahrt Freudenstadt im Zuge der Innenstadt-Sanierung und 1,5 Millionen Euro in die Sanierung der L 93 zwischen Wildschapbach und der Grenze des Regierungsbezirks. Für das Förderprogramm 2018 bis 2022 für den kommunalen Straßenbau wurden laut Ministerium zwei Vorhaben im Landkreis Freudenstadt angemeldet: der Knoten B 463/K 4718 bei Eutingen und die Beseitigung des Bahnübergangs Schindele/Boxenstopp in Baiersbronn.