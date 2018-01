Kreis Freudenstadt Sturm entwurzelt Bäume und legt Bahnverkehr lahm

Nationalpark warnt vor Betreten der Wälder

Auch die Mitarbeiter des Kreisforstamts Freudenstadt waren draußen, um Straßen von umgestürzten Bäumen zu räumen. Was "Burglind" in den Wäldern an Schäden angerichtet hat, war zunächst nicht bekannt. Dass es an den bekannten Knackpunkten wie in Seewald vergleichsweise ruhig blieb, wertet die Forstbehörde zunächst als gutes Zeichen. "Im Augenblick gehen wir eher von Einzelwürfen aus", sagte Marlene Krech, Sprecherin des Landratsamts. So lange der Sturm tobt, meiden auch die Fortsmitarbeiter die Wälder. Ein genaueres Schadensbild solle in den nächsten Tagen eingeholt werden.

Die Leitung des Nationalparks Schwarzwald hatte bereits am Dienstag reagiert und zunächst sämtliche Loipen geschlossen. Zudem warnte die Park-Leitung Wanderer dringend vor dem Betreten der Wälder. Durch die Niederschläge und das Tauwetter der vergangenen Tage seien die Waldböden aufgeweicht. Damit könnten die Bäume den Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von über 100 Stundenkilometern schlechter standhalten.

Vorsicht war allerdings auch innerhalb der Ortschaften geboten. Provisorisch aufgestellte Verkehrsschilder und selbst schwere Baustellen-Absperrungen kippten reihenweise um, etwa in Loßburg. Straßen lagen allerorts voller Äste. Der Regen fegte nahezu waagrecht über die Fahrbahnen. Einzelne Bäume stürzten um, beispielsweise in Peterzell. In Freudenstadt wirbelte der Sturm die Gelben Säcke auf die Fahrbahnen, die am Straßenrand zur Abfuhr bereit lagen.

