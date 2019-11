Kreis Freudenstadt Steigt die Zahl der E-Autos bald an?

Ganz neue Lehrinhalte

Mit dem Bau eigener Ladestationen im gesamten Geschäftsgebiet wolle die Gesellschaft die Elektromobilität vorantreiben. Auch das eigene Personal macht die AHG fit. Ausgebildet werden mittlerweile auch Kfz-Mechatroniker in der Fachrichtung System- und Hochvolttechnik. E-Fahrzeuge stellten ganz neue Anforderungen an Komponenten und Systeme, und damit auch an Service- und Werkstattpersonal.

"Wir befinden uns aktuell in einer Markthochlaufphase", sagt der Vertriebschef, "die Weichen für einen erfolgreichen Einstieg in den Massenmarkt der Elektromobilität sind grundlegend gestellt." Er erwartet für die nächsten Jahre eine Modelloffensive der Hersteller, mit reinen Stromern und Plug-in-Hybriden.

Aktuell ist die breite Masse der Autokäufer offenbar noch skeptisch. Die AHG rechnet für 2019 mit einem Absatz von rund 5700 BMW-Neufahrzeugen, davon etwa 390 Stromer (sieben Prozent). John-Paul Wackenhut, Filialleiter Verkauf bei der AHG, beschreibt die Stimmung der Kundschaft so: Es gebe durchaus gezielte Nachfragen nach reinen E-Fahrzeugen, aber es seien vergleichsweise wenige. Höher sei das Interesse an Hybrid-Fahrzeugen, also Verbrenner mit kombiniertem E-Antrieb. "Aufgrund der hohen Anschaffungskosten fällt die Entscheidung letztlich in der Regel für ein Hybrid-Fahrzeug", sagt Wackenhut. Hauptsächlich Firmenkunden interessierten sich für E-Fahrzeuge. Bei der Alltagstauglichkeit setze oft nicht das Fahrzeug die Grenzen, sondern die Ladeinfrastruktur. Für wen sich ein Stromer lohne, müsse jeder anhand seines "Mobilitätsprofils" selbst ausrechnen. Aber lange eingeübte Verhaltensmuster lösen sich offenbar auch nicht über Nacht auf. Ein Autokauf sei nach wie vor "eher eine emotionale Entscheidung, weniger eine wirtschaftliche".

Holger Eberle geht davon aus, dass sich die Gewichte weiter verschieben, denn ohne Elektrofahrzeuge ließen sich die Klimaziele nicht erreichen. Dass es rein auf die Batterietechnik hinausläuft, glaubt er nicht. "Die Hersteller werden weiterhin an alternativen Antrieben wie Wasserstoff und der Brennstoffzelle arbeiten, um diese künftig in einen Massenmarkt zu bringen", so Eberle. "Der konventionelle Antrieb durch Verbrenner-Motoren wird aber dennoch nicht ersatzlos gestrichen werden können und uns weiterhin erhalten bleiben."