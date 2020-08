Kreis Freudenstadt So geht Heiraten in Corona-Zeiten

Die Monate, die ihrem Hochzeitstermin im August vorausgingen, waren nichts für schwache Nerven. "Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir während des Lockdowns wandern waren und mein Verlobter meinte, er halte es für unwahrscheinlich, dass wir heiraten können", erzählt die aus Oberbrändi stammende Anja Rempp, geborene Heinzelmann. Die Protestantin weiß noch genau, wie sie in diesem für sie traurigen Moment einen schönen Schmetterling vorbeifliegen sah, was sie an Zusagen Gottes aus den Evangelien erinnert habe: "Der Schmetterling ist so bunt und leicht. Ich dachte mir, wenn sich Gott schon um die Lilien auf dem Feld und um die kleinsten Geschöpfe kümmert, wird er uns bestimmt nicht vergessen."

Die in Horb tätige Realschullehrerin befasste sich in den folgenden Wochen täglich mit der Nachrichtenlage und überlegte bereits Alternativen zur ursprünglich geplanten Hochzeitsfeier. "Uns war ziemlich schnell klar: Wir wollen heiraten, irgendwie: so wie es dann eben erlaubt ist, notfalls mit einer kleinen Zahl an Gästen."