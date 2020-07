Kreis Freudenstadt Sechs Corona-Neuinfektionen an einem Tag

Erneut führt in einem Fall die Spur nach Osteuropa. Das Virus wurde von einem Auslandaufenthalt mitgebracht. Das Landratsamt spricht von einem "Risikogebiet".

Die anderen fünf Ansteckungen sind als Folge auf jüngste Infektionen im Kreis zurückzuführen. In einem Fall steckte eine Person, die Covid-19 aus Osteuropa mitgebracht hatte, drei Familienmitglieder an, die nun ebenfalls in Quarantäne sind. Dasselbe Muster trifft auf die restlichen beiden Neuinfektionen zu. Dabei erwischte es Personen aus dem Bekanntenkreis eines Infizierten.