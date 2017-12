Kreis Freudenstadt Nordschwarzwald will Modellregion werden

Die Handlungsschwerpunkte, die man dafür seitens des RV Nordschwarzwald schon in der jetzt laufenden Bewerbungsphase identifiziert hat: Die Bereiche Nahversorgung (etwa der Aufbau eines regionalen Online-Marktplatzes), die gesundheitsbezogene Versorgung (wie Tele-Medizin, Smart-Home-Lösungen) und die nahräumliche Mobilität (zum Beispiel digital optimierte Mitfahrangebote als Alternative zum ÖPNV). Das seien, so der RV in seiner Entscheidungsvorlage, "die inhaltlichen Leitplanken", innerhalb derer später dann die konkreten Teilprojekte umgesetzt werden sollen.

Oberste Maxime dabei: bei allen anzuschiebenden Projekten soll immer ein "deutlich erkennbarer Mehrwert für den Bürger" herausspringen. Also nicht nur Theorie – vor allem praktischen Nutzen wolle man erreichen. Was aber auch bedeute, dass man im Zweifel die Bürgerschaft in der Anwendung neuer Medien gezielt schulen müsse, um technisch weniger affine Teile der Bevölkerung an die neu zu schaffenden Angebote verlässlich heranzuführen.

Wie hoch die Erwartungen dabei bei den beteiligten Kommunen selbst ist, zeigte der Umstand, dass sich mit der Gemeinde Ebhausen für den Kreis Calw noch sehr kurzfristig eine weitere Kommune der Bewerbung um das Modellprojekt anschloss – nach den Städten Altensteig und Haiterbach sowie der Gemeinde Egenhausen ebenfalls für den Kreis Calw und der Stadt Dornstetten sowie den Gemeinden Pfalzgrafenweiler, Waldachtal, Schopfloch und Glatten für den Kreis Freudenstadt, die ursprünglich den Kooperationsraum" des Projekts "Digital Black Forest" darstellten. Da alle diese Kommunen sich kreisübergreifend in einem mehr oder weniger zusammenhängenden Siedlungsraum befinden, könnte hier eine Erprobung digitaler Projektideen in immer wieder neu arrangierten Teilräumen stattfinden – mit jeweils immer wieder eigenen Strukturen und Potenzialen vor Ort.

Die große Gemeinsamkeit aller Kommunen bestehe dabei in ihrer Lage im ländlichen Raum und den damit verbundenen Herausforderungen.Hat die Bewerbung des RV Nordschwarzwald mit seinem Modellvorschlag "Digital Black Forest" in Stuttgart Erfolg, sei es ausdrückliches Ziel des RV, so Verbandsdirektor Matthias Proske in seinen Erläuterungen, die Erkenntnisse und Ergebnisse des Projektes später auch auf alle anderen Kommunen im Nordschwarzwald zu übertragen.

Speziell in der zweiten Wettbewerbsphase, wo es um die konkrete Umsetzung der zu entwickelnden Digitalisierungs-Strategie gehen werde, sei man "offen für noch mehr Kommunen". Mit einer Entscheidung des Innenministeriums über die Wettbewerbsgewinner wird Anfang des neuen Jahres gerechnet.