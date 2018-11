Kreis Freudenstadt Lebhafte Debatte um Klimaschutz

Geht er nicht, hielt ihm FDP-Kreisrat Ernst Wolf entgegen. Die Bilanz sei "so nicht hinnehmbar", die Vorstellung eine "peinliche Veranstaltung". Er sei die "Ausreden" leid. Dann mäßigte Wolf seine Wortwahl. Immerhin seien die Zahlen "ehrlich". Was ihn ärgert: Dass trotz aller Investitionen der Energieverbrauch steige. Er empfahl, Anreize beim Nutzerverhalten zu setzen. "Es muss nicht sein, das Schüler bei minus zehn grad Außentemperatur im T-Shirt in den Klassenzimmern sitzen." Er regte eine Umfrage an den Schulen an, ob sie dazu bereit wären, die Temperatur in den Klassenräumen um zwei Grad runterzudrehen.

Wolfgang Kronenbitter (FWV) nannte das Ergebnis "unbefriedigend", Walter Trefz sagte, er sei "überhaupt nicht zufrieden". Der Kreis müsse seinen Co²-Ausstoß "drastisch reduzieren". Außerdem solle der Kreis seine Zielvorgabe erfüllen und 100 Prozent zertifizierten Ökostrom beziehen. Aktuell liegt die Markte bei etwa 70 Prozent. Trefz fand die Umfrage an der Schule offenbar ebenfalls charmant, auch durch die Bewusstseinsbildung, die so erzeugt werden könne. Das persönliche Verhalten des Einzelnen sei genauso wirksam wie Investitionen in Energiespartechnik.

Armin Jöchle (CDU) monierte, es mache wenig Sinn in der Gesamtbilanz, wenn Kreis und Kommunen "jedes Gramm Co² mit hohen Investitionen einsparen", gleichzeitig jeder mit seinem Geländewagen zum Bäcker fahre. Dass der Stromverbrauch im Landratsamt und an Schulen eher steigt als zu sinken, obwohl beispielsweise LED-Lampen eingebaut wurden, erklärte Landrat Klaus Michael Rückert so: "Computer laufen nun mal mit Strom. Durch die fortschreitende Digitalisierung wird der Strombedarf zunehmen."