Kreis Freudenstadt Gute Auftragslage, aber keine Euphorie

Der Konjunkturindikator der Handwerkskammer Reutlingen für das vierte Quartal 2019 lag bei 66,4 Punkten (Vorjahr: 76,6 Punkte). Über alle Branchen hinweg habe sich die Auftragslage etwas abgeschwächt. Jeder vierte Betrieb verzeichnete mehr Bestellungen, jeder siebte einen Rückgang. Bei den gewerblichen Zulieferern meldeten zwar 20 Prozent höhere Auftragseingänge, jedoch verbuchten 30 Prozent der Befragten ein Minus, fast doppelt so viele wie vor zwölf Monaten.

Die Metall- und Elektrobetriebe verfügen über einen Auftragsbestand von knapp zehn Wochen, vier Wochen weniger als im Vorjahresquartal. Bezogen auf alle Gewerke habe der Auftragsbestand nochmals zugelegt. Im Durchschnitt betrage dieser 10,4 Wochen (Vorjahr: 9,8), bei den Bau- und Ausbaubetrieben sind es 14 und 13 Wochen.

Auch zum Jahresende 2019 hatten die Betriebe alle Hände voll zu tun. Im Vergleich zum Vorjahr habe die Auslastung nochmals zugenommen. 70 Prozent der Unternehmen konnten ihre Kapazitäten voll ausschöpfen, in jedem fünften Betrieb seien Sonderschichten und Überstunden erforderlich gewesen. Die hohe Auslastung im vierten Quartal habe sich allerdings nicht in zusätzlichen Arbeitsplätzen niedergeschlagen. Dies könnte sich bald ändern: jeder achte Betrieb will sich in den nächsten Wochen auf Mitarbeitersuche begeben.

Firmen stellen Personal ein

Die Prognose der Betriebe zum Jahresbeginn falle auf den ersten Blick verhalten aus. In fünf der sieben Handwerksgruppen lägen die Erwartungen unter denen des Vorjahrs. Allein die Bäcker, Metzger und Konditoren und die Gesundheitshandwerker äußerten sich optimistischer, so die Kammer. Angesichts des außergewöhnlich hohen Ausgangsniveaus zeige der Jahresvergleich nur eine Seite der Medaille, betont Eisert. "62 Prozent gehen von einer stabilen konjunkturellen Entwicklung aus. Jeder siebte Betrieb sieht sogar noch Potenzial nach oben. Die Mehrheit der Betriebe blickt also durchaus mit Zuversicht nach vorn."

Die 13.500 Handwerksbetriebe im Kammerbezirk, der die Landkreise Freudenstadt, Reutlingen, Sigmaringen, Tübingen und Zollernalb umfasst, erwirtschaften einen Jahresumsatz von 9,7 Milliarden Euro, beschäftigen mehr als 78.000 Mitarbeiter und bilden rund 4900 Lehrlinge aus.