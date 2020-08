Kreis Freudenstadt Ein Zahnarzt kommt auf 2000 Einwohner

Die wohnortnahe Versorgung sei in allen Teilen des Landes gesichert, so die KZV weiter. Allerdings bestünden regionale Unterschiede. Der im Bericht enthaltene zahnmedizinische Versorgungsatlas bietet einen Überblick über die jeweilige Versorgung in den einzelnen Stadt- und Landkreisen.

Der Landkreis Freudenstadt weist aktuell einen Versorgungsgrad von 73,3 Prozent auf. Insgesamt versorgen 60 Zahnärzte die Versicherten im Landkreis. Das bedeutet ein Betreuungsverhältnis von 1968 zu eins, liegt also unter dem Wert für das gesamte Land. Die Verhältniszahl für eine Versorgung von 100 Prozent beträgt 1680 Einwohner pro Zahnarzt. Eine Unterversorgung wird festgestellt, wenn sich der Versorgungsgrad unter 50 Prozent befindet. Das sei aber in keinem Landkreis in Baden-Württemberg der Fall, betont die KZV.