Kreis Freudenstadt Ein Zahnarzt für über 2000 Einwohner

Insgesamt versorgen 8027 Vertragszahnärzte in 5185 Praxen die gesetzlich Versicherten im Land. Landesweit hat sich das Betreuungsverhältnis im Vergleich zum Vorjahr leicht verbessert: Kamen 2018 noch 1380 Menschen auf einen Vertragszahnarzt, sind es aktuell 1374.

Flächendeckend gesichert

Der Zahnmedizinische Versorgungsatlas bietet einen Überblick über die jeweilige Versorgung in den einzelnen Kreisen. Überdies benennt der Bericht die Anzahl der Vertragszahnärzte in jeder der gut 1100 Kommunen in Baden-Württemberg. Die vertragszahnärztliche Versorgung in Baden-Württemberg sei flächendeckend gesichert, so die KZV in einer Pressemitteilung. Dennoch bringe der Strukturwandel neue Herausforderungen mit sich. Der Versorgungsbericht beschreibt die unterschiedlichen Entwicklungen, beispielsweise beim Verhältnis von Zahnärzten, bei den Altersstrukturen und nicht zuletzt bei den Praxisstrukturen mit einem spürbaren Trend hin zu größeren Einheiten anstelle der Einzelpraxis.

Eine Entwicklung, die das vertragszahnärztliche Berufsfeld nachhaltig verändert, ist außerdem die wachsende Zahl an Angestelltenverhältnissen. Bereits jetzt arbeiten in Baden-Württemberg knapp 25 Prozent aller an der vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehmenden Zahnärzte in Anstellung, beinahe zwei Drittel davon sind weiblich. Sie tragen einen immer größeren Anteil an der Versorgung. Die zentralen Ergebnisse der Befragung werden im Versorgungsbericht präsentiert, der unter www.kzvbw.de heruntergeladen werden kann.