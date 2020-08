Kreis Freudenstadt Dornstetterin übersteht Explosion in Beirut

Andere aus ihrem Haus hatten weniger Glück. Laut Sina Schweikle starben in den Trümmern mindestens zwei Menschen. Eine weitere Person, von der die weiß, sei verschüttet. Im Haus habe "Chaos" geherrscht, schließlich habe keiner gewusst, was geschehen sei. Die meisten hätten eine naheliegende Rot-Kreuz-Station aufgesucht. Mehr als eine halbe Stunde Schlaf habe sie nicht gefunden in der Nacht nach der Katastrophe.

Wohnung liegt in Schutt und Asche

Am Nachmittag kehrte die 31-Jährige zurück zu ihrer verschlossenen Wohnung - oder das, was die Detonation davon übrig gelassen hat. "Die Wände stehen noch. Aber sonst ist alles zerstört." Ansonsten tat sie, was viele in der Millionenstadt taten: "Es ist grade alles sehr schwierig hier. Wir versuchen, ein bisschen klarzukommen." Es fehle den Menschen dort praktisch an allem. Hilfe werde dringend benötigt, schon länger, aber jetzt sei die Lage prekär.

Schweikle lebt und arbeitet im Libanon. Nach dem Studium der Kommunikationswissenschaften ging sie in das Land im Nahen Osten, um durch Öffentlichkeitsarbeit Nichtregierungsorganisationen zu unterstützen, die in dem krisengeschüttelten Land humanitäre Hilfe leisten. Sie liefert unter anderem Bilder und Videos.