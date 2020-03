Kreis Freudenstadt Coronavirus: Was Ärzten jetzt Sorge macht

Freudenstadt/Baiersbronn - Corona-Tests im Minuten-Takt: Die Hausärzte am Spritzenhaus in Baiersbronn nehmen zentral für den Landkreis die Abstriche. Und sie arbeiten am Limit. Der Höhepunkt der Pandemie im Kreis Freudenstadt ist ihrer Einschätzung nach noch lange nicht erreicht. Im Gegenteil. Das sei erst der Anfang. Wir haben mit Wolfgang von Meißner und Paul Blickle gesprochen. Die beiden Brüder sind sind seit vergangener Woche an der Abstrichstelle tätig. Wie sie die Lage sehen, erfahren Sie in unserem (Schwabo plus)-Artikel.