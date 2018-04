Kreis Freudenstadt Abfallbilanz: Illegale Sammler nerven

Das Ausmaß der Vorsortierer nervt Bürger wie Kommunalpolitiker. Dieter Bischoff (Freie Wähler), Kreisrat und Bürgermeister von Pfalzgrafenweiler, sprach von "Karawanen" von Kleintransportern, die sich durch die Wohnstraßen wälzten. "Unsäglich" sei das langsam, und es sei "der Wahnsinn, was hier abgegriffen wird". Andere Räte teilten die Auffassung.

Was folgte, war die bekannte Debatte. Ärgerlich sei es, wenn der Sperrmüll am Montag abgeholt werde, die Bürger ihren Abfall aber schon am Freitag an die Straße stellten. Steudinger sagte, auf den Montag als Sammeltag könne nicht gänzlich verzichtet werden; das Abfallwirtschaftsamt betreibe Öffentlichkeitsarbeit und appelliere, den Müll später rauszustellen. Das Amt arbeite gut mit der Polizei zusammen, die kontrolliere. Oft hätten die Beamten aber keine rechtliche Handhabe gegen Wertstoffsammler. Die Rechtslage sei schwierig, ganz abstellen lassen sich das wohl nie, so Steudinger – auch dann nicht, wenn Freudenstadt dem Rottweiler Weg folgen würde. Dort gibt es keine Sammeltermine mehr für ganze Ortschaften, sondern jeder Bürger kann bei Bedarf jährlich eine Abfuhr beim Landratsamt anmelden.

Einmal mehr nutzten Ernst Wolf (FDP) und Gerhard Gaiser (SPD) das Thema, um ihre Scharmützel zu pflegen. Diesmal lieferte Wolf die Provokation: Anders als die SPD sei er frei von "sozialer Kälte" und gönne den Sammlern "die paar Euro". Gaiser nahm die Vorlage dankbar auf. Es sei "unmöglich", wie die FDP mit dem Geld des Landkreises und des Gebührenzahlers umgehe, pro Transport würden bis zu 1200 Euro entzogen. "Das Geld wäre in Bildung besser investiert", so Gaiser.

Übrigens: 2016 machte der Kreis mit Müll 875 00 Euro Gewinn, der in Rückstellungen für Gebühren fließen soll.