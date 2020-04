Kreis Calw Zwei weitere Corona-Tote im Kreis

Negativtests und Wohnsitzwechsel reduzieren Zahl der Infizierten

Im Vergleich zu den am 19. April 2020 veröffentlichten Fallzahlen für den Kreis Calw haben sich insbesondere aufgrund kurzfristig bekanntgewordener Wohnsitzwechsel in einen anderen Stadt- oder Landkreis sowie gemeldeter negativer Ergebnisse aus Nachuntersuchungen Veränderungen der Zahl der bestätigen Corona-Fälle ergeben. Dies betrifft die Kreiskommunen Altensteig (-1), Bad Liebenzell (-1), Ebhausen (-1), Höfen an der Enz (-4), Nagold (-2), Neubulach (-1) und Wildberg (-1). Die Gesamtzahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis Calw reduziert sich daher um elf.

449 Personen sind bereits vermutlich genesen. Insgesamt wurden bisher im Kreis Calw 6.065 Personen getestet.

Die derzeit insgesamt 636 bestätigten Corona-Fälle verteilen sich wie folgt im Kreisgebiet:

Altensteig 41, Althengstett 17, Bad Herrenalb 8, Bad Liebenzell 29, Bad Teinach-Zavelstein 9, Bad Wildbad 20, Calw 75, Dobel 3, Ebhausen 8, Egenhausen 3, Enzklösterle 7, Gechingen 53, Haiterbach 21, Höfen an der Enz 24, Nagold 131, Neubulach 14, Neuweiler 17, Oberreichenbach 11, Ostelsheim 6, Rohrdorf 5, Schömberg 76, Simmersfeld 13, Simmozheim 8, Unterreichenbach 5, Wildberg 32