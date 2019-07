Kreis Calw Rexer-Gruppe meldet Insolvenz an

Wie die Rechtsanwaltsgesellschaft Pluta am Dienstagnachmittag schriftlich mitteilte, hat das Amtsgericht Tübingen in Folge eines Eigenantrags der Unternehmensgruppe das vorläufige Insolvenzverfahren über das Vermögen der in Calw ansässigen Rexer-Gruppe angeordnet. Ilkin Bananyarli von der Pluta-Rechtsanwalts GmbH in Stuttgart wurde demnach zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Die Rexer-Unternehmensgruppe betreibt mit fünf Gesellschaften einen Großteil des öffentlichen Nahverkehrs in den Landkreisen Calw, Esslingen und Heilbronn in Baden-Württemberg.

Laut Mitteilung des vorläufigen Insolvenzverwalters werde der Betrieb seit der Antragstellung "nahtlos weitergeführt", die Beförderung aller Fahrgäste der Rexer-Gruppe sei damit sichergestellt. Bereits im Vorfeld des Insolvenzantrages hatte das Unternehmen nach Angaben von "Pluta" ein Sanierungskonzept ausgearbeitet. Trotz substanzieller Unterstützung durch den Landkreis Calw mit bereits abgestimmten Sanierungsbeiträgen habe die notwendige Zustimmung weiterer Beteiligter nicht uneingeschränkt erreicht werden können, heißt es in der Mitteilung aus dem Hause des Insolvenzverwalters. Die positive Fortführung des Unternehmens solle nun im Rahmen eines Insolvenzverfahrens umgesetzt werden.