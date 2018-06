Kreis Calw DRK lehrt Tierfreunde "Erste Hilfe am Hund"

Kontrolle der Vitalzeichen, also Puls und Atmung des Vierbeiners, sein Transport im Verletzungs- oder Krankheitsfall, saubere Wundversorgung und andere Maßnahmen in Notfallsituationen erläutern die Fachleute in einem vierstündigen Kurs am 1. Juli.

Elementarer Bestandteil

"Es war ein eigenes Aha-Erlebnis, bei dem ich mich fragte, was zu tun ist", berichtete Werner Schlotter im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten. Der Ausbildungsbeauftragte des DRK-Kreisverbandes Calw nimmt zusammen mit Kollegin Manuela Rühle als neue verantwortliche Organisatoren die Neuausrichtung und Stärkung der Breitenausbildung in Angriff. Und dabei ist die Erste Hilfe am Hund nur ein Bestandteil – wenn auch ein elementarer, wie Erfahrungen aus anderen Kreisverbänden zeigen.