Kreis Calw Drittes Testzentrum in Dobel eingerichtet

Ab 26. November nimmt die dritte Testeinrichtung im Kreis Calw ihren Betrieb auf, in der montags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr getestet werden soll. Zunächst startet der Testbetrieb mit bis zu 50 Personen pro Tag, im weiteren Verlauf könnte bei Bedarf auf bis zu 80 Testungen pro Tag aufgestockt werden.

Nur mit Termin

"Ich freue mich sehr, dass mit dem Standort Dobel demnächst ein eigenes Corona-Testzentrum für den westlichen Landkreis Calw in den operativen Betrieb geht. Gerade in Anbetracht einer optimierungsfähigen hausärztlichen Versorgung ist es für die hiesige Bevölkerung wichtig, in diesen ernsten Zeiten möglichst wohnortnahe Testzentren nutzen zu können - die Fahrt nach Calw-Wimberg oder Nagold war für viele Bürgerinnen und Bürger zurückliegend mit entsprechendem Aufwand verbunden und über den ÖPNV eine Herausforderung. Die Gemeinde Dobel freut sich hiermit einen Beitrag zur Krisenbewältigung im Interesse der umliegenden Kommunen leisten zu können und dankt dem Landkreis Calw für die schnelle und unkomplizierte Realisierung. Mein ganz besonderer Dank gilt an dieser Stelle den Sportfreunden Dobel, die in herausragender Weise zum Gelingen des Projekts beigetragen haben", hebt Dobels Bürgermeister Christoph Schaack hervor.

Die Terminvereinbarung zum Test erfolgt wie auch für die beiden bestehenden Drive-in-Testzentren in Calw und Nagold via E-Mail an corona-test@kreis-calw.de. Dabei sind folgende Angaben zwingend erforderlich: Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer, Geburtsdatum, Symptome und Beginn der Symptome. Eine spontane Testung ohne vorherige Terminvereinbarung ist nicht möglich. Personen, die ohne vereinbarten Termin anreisen, werden abgewiesen.

Telefonische Benachrichtigung

Potentiell infizierte Personen fahren mit ihrem Privatwagen zum Drive-in-Testzentrum, kurbeln zur Durchführung des erforderlichen Nasen-Rachen-Abstrichs das Fenster herunter und fahren anschließend wieder nach Hause. Über das Testergebnis werden sie im Nachgang telefonisch von den Mitarbeitern der Abteilung Gesundheit und Versorgung des Landratsamts Calw unterrichtet.

Personen, die bei sich eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) vermuten, sollten unbedingt ihren Hausarzt anrufen. Von einem unangekündigten oder unaufgeforderten Besuch beim Hausarzt oder Erscheinen im Krankenhaus sollte unbedingt abgesehen werden. Bis zur Klärung des tatsächlichen Erregers sollten die betreffenden Personen zudem Kontakte zu anderen Menschen auf das Nötigste reduzieren und zu Hause bleiben.

Weitere Informationen zum Thema Coronavirus sind im Internet auf der Webseite des Landkreises Calw unter www.kreis-calw.de sowie auf der Webseite des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de abrufbar.