Kreis Calw Coronavirus: 20 weitere Infektionen

Kreis Calw - Im Landkreis Calw gibt es nach Angaben des Landratsamtes 20 weitere bestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2). Am Donnerstag, 26. März, sei zudem der dritte in Zusammenhang mit einer COVID-19-Erkrankung stehende Todesfall aus dem Kreis Calw bekannt. Es handelt sich um einen 90-jährigen Nagolder, der in den Kliniken Nagold verstarb.