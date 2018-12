Durch diesen Preisvorteil rechnet die EBLC mit sehr hohen Endkunden-Anschlussquoten in den neun Kommunen.

Bad Liebenzells Bürgermeister (und Kreisrat) Dietmar Fischer (CDU) nutzte das Thema im VWA, um daran zu erinnern, dass der Breitband-Ausbau "eigentlich zu 100 Prozent nicht unsere Aufgabe", sondern "die von Bund und privaten Unternehmen" sei – die sich aber unisono vor dieser Verantwortung und Pflicht im ländlichen Raum drückten. "Ich finde es sehr hervorragend, was das Landratsamt da tut", so Fischer weiter, um diesen Strukturnachteil für den Kreis Calw aus eigener Kraft zu kompensieren.

"Für den Kreis – Note eins; für den Bund – Note sechs." Mit einem Augenzwinkern plädierte Fischer dafür, die Gesamtrechnung über die 20,5 Millionen Euro am Ende an den Bund zu adressieren, um diesen so an seine Bringschuld dem ländlichen Raum gegenüber zu erinnern. Landrat Helmut Riegger dazu: "Das kann ich so zu 100 Prozent unterschreiben."

Auf Nachfrage von Wildbergs Bürgermeister Ulrich Bünger (FWV) erläuterte Riegger zudem, dass man erst einmal mit neun Kommunen beim Breitband-Ausbau starte, um schnell in die konkrete Realisierung zu kommen.

Bereits im kommenden Jahr soll parallel zu den ersten startenden Baumaßnahmen als "zweite Etappe" des Umsetzungsplans die nächste Generalunternehmer-Ausschreibung für die nächsten der insgesamt 25 kreisangehörigen Städte und Gemeinden erfolgen. Riegger weiter: "Wir sind schneller und weiter beim Breitband-Ausbau als alle anderen Landkreise." Während es anderswo heiße, "die Digitalisierung kommt nicht, sind wir mitten drin".

Der Baubeginn für die erste Phase des Breitbands-Ausbaus im Kreis Calw soll bis spätestens 1. Mai 2019 erfolgen.

Als Zwischenziele sind für den weiteren Verlauf festgeschrieben: Bis 31. Dezember 2019 soll die Fertigstellung aller relevanten Trassenabschnitte für den landkreisweiten Backbone sowie die Fertigstellung von mindestens 30 Prozent der geplanten innerörtlichen Verteilernetze umgesetzt sein; bis 31. Dezember 2020 sollen dann mindestens 80 Prozent des geplanten innerörtlichen Verteilernetzes, bis 31. März 2021 schließlich 100 Prozent fertiggestellt sein.