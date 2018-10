Kreis Calw Bessere Verbindungen in Richtung Stuttgart

Bis dato ist es eine Buslinie, die in das Gebiet des VVS integriert worden ist: die Buslinie von Altensteig über Nagold nach Herrenberg.

Ein Konstrukt, das aus Sicht der Freien Wähler im Calwer Kreistag jede Menge Positives für den Fahrgast zu bieten hat: "Es wird nur ein Ticket bis Stuttgart und gegebenenfalls bis nach Kirchheim nötig; der Fahrgast braucht also nur einen Fahrschein und kann diesen auch übers Internet oder per Handy anfordern", schreibt Volker Schuler, Fraktionschef der Freien Wähler im Kreistag, in einer Pressemitteilung. "Des weiteren reduziert sich der Fahrpreis durch das VVS-Netzticket, weil das Tagesticket dann auch schon für die Fahrt ab Altensteig gilt und nicht zwei separate Fahrscheine gekauft werden müssen."

Und weil für Schuler die Vorteile so offensichtlich sind, fordert er namens seiner Fraktion die Ausdehnung dieses Konzepts auch auf andere Strecken aus dem Kreis Calw in Richtung Großraum Stuttgart. Ganz konkret hat Schuler dabei die Strecken Neubulach – Wildberg – Herrenberg – Gärtringen sowie von Calw bis Weil der Stadt und Gärtringen im Blick. Die Einbindung dieser Angebote in Richtung Landkreis Böblingen in das Gebiet des VVS wäre für die Freien Wähler eine Verbesserung und Aufwertung des ÖPNV-Angebots gerade für Pendler. "Wir sehen darin großes Potential, um mehr Fahrgäste zum Bus zu bringen und den öffentlichen Personennahverkehr zu stärken", schreibt Schuler.