Krebskranker Jeremias: Lebensrettender Spender in Hausach gefunden

1 Bei Jeremias Feißt (rechts) wurde im Dezember akute myeloische Leukämie diagnostiziert. Nun wurde ein passender Stammzellenspender für eine lebensrettende Transplantation gefunden. Die Freude bei seiner Frau Dragana, die Jeremias unterstützt, ist groß Foto: Archivfoto privat

Eine wochenlange Hängepartie hat ein glückliches Ende genommen: Für den leukämiekranken Jeremias Feißt gibt es einen für eine Stammzellentransplantation geeigneten genetischen Zwilling. Der Bärenadvent freut sich über das „kleine Wunder“.









„Unsere Freude ist riesengroß“, erklärt Erwin Moser, der Vorstand des Vereins Hausacher Bärenadvent, zur frohen Kunde, dass für Jeremias Feißt ein genetischer Zwilling gefunden wurde. Am Mittwochmittag sei die frohe Kunde eingetroffen. „Es ist ein perfektes Match“, erklärt Moser. Auch die Einwilligung des potenziellen Spenders liege vor und die Transplantation soll bereits am 1. März in der Uniklinik Freiburg stattfinden. Die Frau von Jeremias, Dragana Feißt, hat noch am selben Tag ein Dankesvideo hochgeladen, bei dem sie ihre Freude über die Wendung und die viele Unterstützung zum ausdruck bringt. „Es ist ein kleines Wunder – aber wir glauben an Wunder beim Bärenadvent“, erklärt Moser im Gespräch mit unserer Redaktion.