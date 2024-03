1 Prinzessin Kate unterzieht sich derzeit einer Chemotherapie. Foto: dpa/Frank Augstein

Nach Bekanntgabe der Krebsdiagnose von Prinzessin Kate am Freitagabend hat das Weiße Haus umgehend seine Anteilnahme ausgesprochen.









Das Weiße Haus hat nach Bekanntwerden der Krebserkrankung von Prinzessin Kate seine Anteilnahme ausgesprochen. Man sei in Gedanken bei Kate, ihrer Familie und ihren Freunden, sagte Sprecherin Karine Jean-Pierre am Freitag in Washington. „Und natürlich wünschen wir ihr eine vollständige Genesung.“ Es sei nun besonders wichtig, ihre Privatsphäre zu respektieren, so Jean-Pierre weiter.