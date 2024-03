Groß war das Entsetzen im vergangenen Sommer, als bekannt wurde, dass der beliebte Feierabendmarkt in der ehemaligen Stahlbauhalle in der Lichtensteinstraße aufgrund bürokratischer Hürden vorläufig die Tore schließen muss. Doch Initiator Dirk Werner ist seither keinesfalls untätig – und hat bereits neue Projekte am Start.