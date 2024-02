1 Nicht ohne mein Taschentuch: Nahezu jeder kennt irgendjemanden, der gerade hustet oder schnieft. Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Die Zahl der Grippefälle in Deutschland steigt weiter. Viele Betroffene müssen zum Arzt oder ins Krankenhaus.









Berlin - Nach wie vor erkranken zunehmend Menschen in Deutschland an einer Grippe. Alle Altersgruppen sind betroffen, wie es in einem Bericht des Robert Koch-Instituts (RKI) hieß, der in der Nacht veröffentlicht wurde und sich auf die Woche bis zum 4. Februar bezieht.