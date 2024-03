Kraftwerk in Rottweil

9 Eine Lightshow vom feinsten gab`s beim Eiertanz im Kraftwerk. Foto: Otto

Hammerparty auf fünf Floors – der Eiertanz im Kraftwerk machte seinem legendären Ruf am Samstag wieder alle Ehre.









Link kopiert



Vor dem in der weiten Region bekannten „Eiertanz“ in Kraftwerk in Rottweil heißt es erstmal: Karte ergattern. Die Party ist derart beliebt, dass der Vorverkauf Anfang März auch diesmal gestürmt wurde. Binnen Minuten gab es online keine Karten mehr, vor dem Kraftwerk im Neckartal bildeten sich lange Schlangen.