Kosten für Anwohner in Dornstetten-Aach

1 Der historische Teil der Dornstetter Straße in Aach Foto: Doris Sannert

Die Anwohner der Dornstetter Straße in Aach sind sauer: Sie sollen 95 Prozent der Ausbaukosten tragen – allerdings nur ein Teil von ihnen. Was die Stadtverwaltung Dornstetten dazu sagt.









Link kopiert



Was genau ist eine historische Straße? Diese Frage treibt seit geraumer Zeit die Anwohner der Dornstetter Straße in Aach um. Denn laut Stadtverwaltung Dornstetten ist nur ein Teil dieser Straße eine historische Straße. Mit der Folge, dass alle Anwohner die nicht im Bereich des als historische Straße bezeichneten Teils der Dornstetter Straße wohnen, sich nun kostenmäßig an deren Ausbau beteiligen müssen.