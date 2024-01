Sie ist eine der bekanntesten und gefeiertsten Sängerinnen der Gegenwart. Mit Hits wie „Hello“, „Rolling in the deep“ oder „Chasing pavements“ sang sie sich in die Herzen von Millionen Fans weltweit: Adele. Nun kommt die Pop-Sängerin im Sommer für vier Konzerte nach Deutschland.

Am 2., 3., 9. und 10. August werde die 35-jährige Britin in einer eigens für sie geschaffenen Arena auf dem Gelände der Messe München auftreten, teilte die Agentur Live Nation am Mittwoch mit. Die vier Auftritte seien die einzigen Shows in Europa, hieß es. Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und der TV-Sender RTL berichtet.

Arena für etwa 80.000 Fans

Es ist laut der Agentur das erste Mal seit 2016, dass Adele auf dem europäischen Festland auftritt. „Ich könnte mir keine schönere Art vorstellen, meinen Sommer zu verbringen“, schrieb Adele am Morgen auf ihrem Instagram-Account.

In München bekomme sie ein „einmaliges, maßgeschneidertes Pop-up-Stadion, genau für die Show, die ich präsentieren möchte“. Die Arena auf dem Münchner Messegelände bietet der Agentur zufolge Platz für etwa 80 000 Musikfans pro Konzert.

Wie kommt man an Tickets?

Für die Tickets muss man sich erst einmal registrieren. Das ist über die Seite www.adele.com möglich. Registrierte Nutzer erhalten am Dienstag, 6. Februar, eine Mail mit weiteren Details. Der Vorverkauf für angemeldete Fans beginnt am 7. Februar (10 Uhr). Der „normale Vorverkauf“ soll zwei Tage später, am 9. Februar, starten. Kundinnen und Kunden der Telekom oder Abonnenten von RTL+ können über ihre Zugänge ebenfalls früher an Tickets kommen. Dieser separate Vorverkauf startet am 8. Februar um 10 Uhr.

Was kosten die Tickets?

Das ist noch nicht bekannt. Es kann also nur gemutmaßt werden. Aber Fans müssen wohl etwas tiefer in die Tasche greifen. Derzeit residiert Adele mit ihrer Show „Weekends With Adele“ in Las Vegas. Die Shows wurden aufgrund der großen Nachfrage noch einmal verlängert. Das Programm läuft jetzt noch bis Mitte Juni 2024 im Colosseum des Caesar’s Palace.

Wer derzeit nach Tickets im Netz sucht, findet ausschließlich Angebote für mehrere hundert Euro. Ganz so happig dürften die Ticketpreise für die München-Konzerte nicht werden. Zu Beginn der Konzerte in den USA war von Preisen zwischen 85 und 685 Dollar berichtet worden. Das dürfte auch in etwa die Spanne für die Tickets in Deutschland sein. Zum Vergleich: bei ihren sechs Konzerten im Jahr 2015 in Deutschland hatte die Preisspanne für die Karten regulär zwischen 75 und 149 Euro gelegen.