Kontroverse im Kreis Freudenstadt: Schulleiter veröffentlich Karikatur mit Hakenkreuz – das steckt dahinter

1 Ein kurzzeitiger Post auf Facebook sorgte für viel Aufregung. (Symbolbild) Foto: © Thaspol – stock.adobe.com

Ein Schulleiter an einer Schule im Landkreis hat kurzzeitig auf seiner privaten Facebookseite eine Karikatur gepostet, die ein Hakenkreuz zeigt. Das Bild hatte zwar eindeutig keinen rechtsextremistischen Hintergrund. Für Aufregung sorgte es aber dennoch. Denn die Karikatur konnte als deutliche Kritik an den Bauernprotesten verstanden werden.









Eine Marionette in einer alten Bauernkluft – in den Händen hält die Figur eine Mistgabel. Die Fäden der Marionette hängen dabei aber nicht an einem normalen Spielkreuz, sondern an einem Hakenkreuz. Darunter steht in schwarzer Schrift: „Bauerntheater“.