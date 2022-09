Feuerwehreinsatz in Eutingen 1,5 Millionen Euro Schaden bei Brand in Lagerhalle

Ein Feuer in einer Lagerhalle in einem Eutinger Industriegebiet hat am Montagabend einen Sachschaden von rund 1,5 Millionen Euro verursacht. Die Anwohner wurden über Lautsprecherdurchsagen gewarnt.