Konflikt in Freudenstädter Bar: Als türkische Schimpfwörter fallen, kommt es zur Eskalation

Konflikt in Freudenstädter Bar

1 In einer Bar in Freudenstadt kam es im Oktober 2022 zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, die nun das Amtsgericht beschäftigt hat. Foto: Gambarini/dpa

Zwei Brüder saßen in einer Freudenstädter Bar, spielten in kleiner Runde ein Würfelspiel, es floss viel Alkohol. Knapp 15 Monate später sitzen sie auf der Anklagebank im Amtsgericht. Was war passiert? Die Suche nach der Wahrheit ist ebenso schwer wie die Vorwürfe, die im Raum stehen.









Nach mehr als drei Stunden, der Vernehmung von vier Zeugen und vielen widersprüchlichen Aussagen zum Verlauf ein und desselben Vorfalls waren die Fragezeichen kaum kleiner als zu Beginn des Prozesses. Ja, es ist im Oktober 2022 in einer Freudenstädter Bar zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung gekommen, bei der die Beteiligten unter Alkoholeinfluss standen und deren Auslöser wohl türkische Schimpfwörter waren, so der gemeinsame Nenner der Zeugen. Wer aber auf wen losgegangen ist und ob es in dem Gerangel tatsächlich gezielte Schläge gegeben hat, konnte im Freudenstädter Amtsgericht nicht abschließend geklärt werden.